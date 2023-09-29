Антимонопольная служба назвала нарушителей, завышающих цены на топливо
Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов и завышении цен на топливо возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона «О защите конкуренции»:
- в Белгороде возбуждено дело в отношении «Осколнефтеснаба»
- в Ростове - в отношении «Газпромнефти-Региональные продажи»
- Ставропольское УФАС открыло два дела в отношении «Гудвила-А» и «Реалграмм».
Все эти компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.
Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.
Дагестанские антимонопольщики возбудили дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. В результате они одновременно повышали розничные цены на топливо.
В начале сентября ФАС объявила, что проверит обоснованность цен при реализации бензина и дизтоплива в мелком опте, особенно для аграриев.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости