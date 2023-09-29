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Антимонопольная служба назвала нарушителей, завышающих цены на топливо

ФАС проанализировала цены на топливо и завела несколько дел на нарушителей

Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов и завышении цен на топливо возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона «О защите конкуренции»:

  • в Белгороде возбуждено дело в отношении «Осколнефтеснаба»
  • в Ростове - в отношении «Газпромнефти-Региональные продажи»
  • Ставропольское УФАС открыло два дела в отношении «Гудвила-А» и «Реалграмм».

Все эти компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

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Бизнесу пригрозили жесткими мерами при росте цен на топливо

Дагестанские антимонопольщики возбудили дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. В результате они одновременно повышали розничные цены на топливо.

В начале сентября ФАС объявила, что проверит обоснованность цен при реализации бензина и дизтоплива в мелком опте, особенно для аграриев.

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Источник: ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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