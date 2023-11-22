HAVAL, Chery, Geely – какое масло лить зимой

Линейка полностью синтетических моторных масел Devon Speed Master обеспечивает гарантированный холодный пуск в самое холодное время.

Зимняя эксплуатация автомобиля зачастую вызывает затруднения у автовладельцев.

Однако мы привыкли, что современные автомобили исправно заводятся в любой мороз.

Этого нельзя добиться без использования высококачественного моторного масла. Полностью синтетическое моторное масло гораздо меньше сгущается при сильных морозах и обеспечивает прокачиваемость и защиту от износа даже при запуске мотора в самые сильные морозы.

При этом современные новые автомобили и так предъявляют высокие требования к моторным маслам. Современные высокофорсированные технологичные двигатели с непосредственным впрыском топлива и оснащенные турбонаддувом весьма требовательны и критичны к качеству и свойствам моторного масла. Как выбрать продукт, отвечающий требованиям автопроизводителей и суровым условиям зимней эксплуатации?

Зимой рекомендуется использовать моторное масло с классом низкотемпературной вязкости 0W. Такой параметр обеспечат далеко не все производители, только топовые масла на полностью синтетической основе могут похвастаться такими низкотемпературными свойствами.

В продукции производства ООО «ЗСМ Девон» — это линейка масел для легковых автомобилей Devon Speed Master, изготавливаемых полностью на синтетической основе с добавлением масел на основе ПАО и эстеров.

Полностью синтетические моторные масла Devon Speed Master и Favorite

Но при этом важно соблюсти требования автопроизводителей. Например, для самых популярных брендов современных китайских автомобилей они следующие.

HAVAL рекомендует использовать два типа масел в своих двигателях: SN 0W-30 либо 5W-30 в этом случае идеальным выбором станет моторное масло Devon Speed Master SAE 0W30 SN A3/B4.

Либо требуется масло уровня свойств C5 SP 0W-20, в этом случае рекомендуем использовать Devon Speed Master SAE 0W20 SN C5.

Для другого китайского производителя Chery в зимний период рекомендуется использовать масла Devon Speed Master SAE 0W20 SN C5 для бензинового турбированного двигателя объёмом 2 литра с прямым впрыском (SQRF4J20), либо Devon Speed Master SAE 0W30 SN A3/B4 для турбированных бензиновых двигателей 2.0 (SQRD4T20) либо Devon Speed Master SAE 0W30 C2/С3 для бензинового турбодвигателя объёмом 1,6 литра с прямым впрыском (SQRF4J16).

Третий популярный китайский производитель Geely, известный своим партнерством с Volvo рекомендует использовать в своих моторах мало с допуском VCC RBS0-2AE 0W-20, которому соответствует моторное масло Devon SpeedMaster SAE 0W20 SN C5, либо в новейшей модели седана Geely Emgrand требуется моторное масло уровня свойств API SP SAE 0W-20, которому соответствует DevonSpeed Master SAE 0W20 SP GF-6A.

Таким образом, линейка полностью синтетических моторных масел Devon Speed Master обеспечивает гарантированный холодный пуск двигателя в мороз обладая зимним классом вязкости 0W, а также защитит и продлит срок службы двигателя за счет соблюдения самых высоких требований к моторному маслу от автопроизводителя.

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