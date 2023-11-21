Как отличить спекулянта от частного лица: простой способ

Юрист объяснила, как распознать перекупщика автомобиля

Перед покупкой автомобиля у частного лица нужно попросить паспорт владельца и сверить данные в документах, чтобы исключить при сделке участие перекупщика. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала юрист Виктория Ситдикова.

Она подчеркнула, что перекупщики машин никогда не занимаются регистрацией продаваемых машин и договоров купли-продажи. Зачастую машину на рынок выставляет не сам владелец, указанный в ПТС и в свидетельстве транспортного средства (СТС), а спекулянт, который когда-то приобрел автомобиль за меньшую стоимость и перепродает его за более высокую цену.

«Поэтому необходимо потребовать перед покупкой автомобиля у частного лица паспорт владельца и сверить его данные во всех документах, чтобы быть уверенным в том, что машина приобретается именно у первоначального собственника», — уточнила юрист.

Ранее стало известно, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации машины, облегчит жизнь автомобилистов. По мнению независимого автоэксперта Дмитрия Попова, это решение продиктовано необходимостью на фоне предстоящего в России автоматизации процесса получения полиса.

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Источник: news.ru