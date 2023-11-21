Российским водителям назвали причины для немедленной замены антифриза

Эксплуатация автомобиля с эмульсией вместо антифриза грозит поломкой двигателя

Антифриз приобрел нехарактерный цвет или стал бесцветным, в нем появились ржавчина или посторонние примеси? Это означает, что необходимо его менять с промывкой всей системы.

Срок замены охлаждающей жидкости (ОЖ) в автомобиле зависит от многих факторов, включая условия эксплуатации, общий пробег автомобиля и состояние самой системы охлаждения.

Согласно рекомендациям автопроизводителей, ОЖ на новых машинах необходимо менять каждые 40-50 тысяч км пробега (раз в 4-5 лет). Для машин с пробегом, возраста 12-15 лет, этот срок необходимо сократить в два раза. Но стоит отметить, что эти значения актуальны только при полностью исправном автомобиле.

Внеплановую замену антифриза необходимо проводить в двух случаях. Во-первых, если изменился цвет. Антифриз для визуального различия и обнаружения течи специально окрашивают. Если он стал бесцветным или в нем появились ржавчина или посторонние примеси — его срочно нужно менять с промывкой всей системы.

Во-вторых, в расширительном бачке образовались налет или масляная пленка. Это свидетельствует о наличии течи внутренней прокладки головки блока, и в этом случае нужно как можно оперативно обратиться на СТО для диагностики. Эксплуатация автомобиля с эмульсией вместо антифриза может спровоцировать перегрев и, как следствие — поломку ДВС.

Регулярно или во время доливки жидкости необходимо визуально оценивать ее состояние. Следует следить за тем, чтобы не была нарушена герметичность системы, а также патрубков, мест соединения шлангов с радиатором. Своевременный и регулярный осмотр избавит от возможных проблем.

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Источник: tarantas.news