В России наладят массовый выпуск китайских автомобилей

Совфед призвал увеличить локализацию китайских машин

Совет Федерации призвал увеличить локализацию автомобилей, используемых в качестве такси, учитывая растущую популярность китайских машин в России. Председатель Комитета по экономической политике, Андрей Кутепов, подчеркнул низкий уровень локализации китайских машин в ходе слушаний о господдержке автопрома.

В период с января по сентябрь текущего года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 112,2 тысячи единиц. Доля китайских брендов в общем объеме рынка увеличилась с 8% в 2021 году до 50% в настоящее время, но большая часть этих автомобилей не локализована.

Кутепов отметил, что углубление локализации является ключевым аспектом, и цены играют важную роль в этом процессе. В рамках поддержки автопрома предложены законопроекты, направленные на создание условий для поэтапного увеличения доли отечественных автомобилей на рынке.

Проект федерального закона о включении требований к локализации такси уже представлен в Госдуме. Это позволит закрепить производство и гарантированный сбыт до 50 тысяч автомобилей в год. Правительство поддерживает данный законопроект, и его принятие ожидается в осеннюю сессию.

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Источник: ТАСС