GAC Motor расширит сеть дилерских центров в России

Бренд GAC готовит для рынка РФ в 2024 году три новинки, одна из них засекречена

Китайский автопроизводитель GAC Motor представит в 2024 году сразу три новых автомобиля для привлечения внимания к своему бренду. Одним из первых компания планирует вывести на рынок РФ премиальный минивэн GAC M8.

Продажи минивэна стартуют уже в марте 2024 года. Вслед за ним во втором квартале запустят продажи компактного кроссовера GS3. И третьей новинкой станет внедорожник, название которого пока держится в секрете. В GAC Motor возлагают большие надежды на то, что все три модели станут лидерами в своих классах.

GAC M8

Китайский производитель рассматривает российский рынок как потенциальную площадку с большими перспективами, поэтому руководство GAC Motor намерено сделать развитие своей дилерской сети у нас в стране своим главным приоритетом в 2024 году.

Отмечается, что сеть дилерских автосалонов играет ведущую роль в реализации задачи присутствия бренда и охвата рынка России с целью увеличения объемов продаж. Для укрепления своих позиций компания уже открыла в 2023 году более 10 дилерских центров в различных российских регионах, включая Москву, Петербург, Ставрополь, Екатеринбург и Самару.

GAC GS3

В настоящее время бренд GAC представлен в нашей стране кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения. Согласно данным Автостата, в период с января по октябрь 2023 года в России было продано 1818 автомобилей GAC. Этот показатель в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. GAC Motor намерен и дальше развивать и расширять свое присутствие на авторынке РФ.

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Источник: usedcars.ru