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Полноприводный кроссовер Skoda Kodiaq GT появился в свободной продаже

В РФ привезли альтернативу BMW и Mercedes-Benz — Kodiaq GT за 5,5 млн рублей

На российском рынке в крупных дилерских центрах появился в продаже купеобразный кроссовер Skoda Rodiaq GT. Корреспондент Autonews узнал, что чешскую модель завозят непосредственно из Китая. До этого момента автомобиль был доступен только под заказ.

В одном из столичных автосалонов Skoda Kodiaq GT предлагается за 5,5 млн рублей — эта цена без учета скидок. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 220 л.с. Агрегат работает совместно с роботизированной коробкой передач, полный привод.

Skoda Kodiaq GT
Skoda Kodiaq GT
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Продавец обратил внимание на богатое оснащение кроссовера и отметил, что автомобиль является более доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

В списке оснащения: светодиодная оптика, датчики дождя и света, виртуальная приборная панель, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и круиз-контроль. Кроме того, в помощь водителю — система мониторинга слепых зон и функция автоматической парковки. В Петербурге стоимость в топовой комплектации Skoda Kodiaq GT почти такая же, как и в Москве — 5,48 млн руб.

Skoda Kodiaq GT
Skoda Kodiaq GT

Напомним, чешская марка Skoda в 2022 году приостановила свою деятельность на российском авторынке. После этого на складах у дилеров очень ограниченный ассортимент продукции этого бренда. Некоторые дилеры завозят автомобили самостоятельно по схеме параллельного импорта.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемSkoda
Фото:За РулемSkoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-6