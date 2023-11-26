Возможно, самый курьезный угон года: угнал машину и уснул в ней (видео)

Заснувшего в чужой машине автовора задержали в Москве

Ранее судимый 39-летний житель Раменского, подозреваемый в угоне машины, был задержан подмосковными полицейскими в столице – причем прямо в той самой машине, в угоне которой он подозревается.

Источник сообщает, что владелец автомобиля оставил его в Мытищах – он припарковал его на улице и пошел в магазин автозапчастей, забыв ключ в замке зажигания…

«Злоумышленник, заметив отсутствие владельца легковушки, воспользовался ситуацией, сел в нее, завел двигатель и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские отследили путь движения похищенного автомобиля и задержали подозреваемого, который спал в салоне машины, припаркованной на одной из улиц г. Москвы», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, он помещен под подписку о невыезде. Остается добавить, что объектом его интереса стал сильно подержанный Daewoo Matiz…

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Источник: МВД Медиа