GAC привезет в Россию еще два кроссовера
В следующем году модельный ряд GAC MOTOR в нашей стране пополнится еще тремя моделями. Это часть плана компании на пути к тому, что бы стать одним из основных автомобильных брендов в России.
Кроме того, в 2024 году поставки автомобилей GAC MOTOR в Россию увеличатся, инвестиции в маркетинг вырастут, дилерская сеть расширится.
Поскольку флагманская модель GS8 второго поколения, выпущенная в 3 квартале 2023 года, быстро стала одним из бестселлеров в сегменте семиместных кроссоверов, компания намерена вывести на наш рынок еще два кроссовера.
Одним из кроссоверов станет популярная в Китае модель GS3 – этот городской автомобиль на платформе GPMA мы увидим на дорогах уже во втором квартале 2024 года. Второй кроссовер (но, вероятнее, внедорожник), о котором пока в компании не рассказывают, появится в третьем квартале 2024 года.
Также в продажу в марте 2024 года поступит премиальный минивэн M8. Модель имеет удлиненный кузов, яркий дизайн и богатое оснащение. Минивэн будет представлена в трех вариантах отделки и четырех цветах.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости