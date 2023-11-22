#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Toyota проводит отзывную кампанию из-за дефекта...
Сокол-1.5
Мечта охотников и рыбаков – вездеход «Сокол»
На выставке «Вездеходер» представят особенный...
Водителям на заметку: в ГИБДД рассказали, из-за чего происходят аварии
Водителям на заметку: в ГИБДД рассказали, из-за чего происходят аварии
Частые причины ДТП: превышение скорости и...

GAC привезет в Россию еще два кроссовера

GAC расширит свой модельный ряд в России минивэном и двумя кроссоверами

В следующем году модельный ряд GAC MOTOR в нашей стране пополнится еще тремя моделями. Это часть плана компании на пути к тому, что бы стать одним из основных автомобильных брендов в России.

GAC GS3
GAC GS3

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Кроме того, в 2024 году поставки автомобилей GAC MOTOR в Россию увеличатся, инвестиции в маркетинг вырастут, дилерская сеть расширится.

GAC M8
GAC M8

Поскольку флагманская модель GS8 второго поколения, выпущенная в 3 квартале 2023 года, быстро стала одним из бестселлеров в сегменте семиместных кроссоверов, компания намерена вывести на наш рынок еще два кроссовера.

Новый кроссовер Jaecoo заменит Santa Fe

Одним из кроссоверов станет популярная в Китае модель GS3 – этот городской автомобиль на платформе GPMA мы увидим на дорогах уже во втором квартале 2024 года. Второй кроссовер (но, вероятнее, внедорожник), о котором пока в компании не рассказывают, появится в третьем квартале 2024 года.

Также в продажу в марте 2024 года поступит премиальный минивэн M8. Модель имеет удлиненный кузов, яркий дизайн и богатое оснащение. Минивэн будет представлена в трех вариантах отделки и четырех цветах.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемGAC
Фото:За РулемGAC
Поделиться:
Оцените материал:
0