GAC привезет в Россию еще два кроссовера

GAC расширит свой модельный ряд в России минивэном и двумя кроссоверами

В следующем году модельный ряд GAC MOTOR в нашей стране пополнится еще тремя моделями. Это часть плана компании на пути к тому, что бы стать одним из основных автомобильных брендов в России.

GAC GS3

Кроме того, в 2024 году поставки автомобилей GAC MOTOR в Россию увеличатся, инвестиции в маркетинг вырастут, дилерская сеть расширится.

GAC M8

Поскольку флагманская модель GS8 второго поколения, выпущенная в 3 квартале 2023 года, быстро стала одним из бестселлеров в сегменте семиместных кроссоверов, компания намерена вывести на наш рынок еще два кроссовера.

Одним из кроссоверов станет популярная в Китае модель GS3 – этот городской автомобиль на платформе GPMA мы увидим на дорогах уже во втором квартале 2024 года. Второй кроссовер (но, вероятнее, внедорожник), о котором пока в компании не рассказывают, появится в третьем квартале 2024 года.

Также в продажу в марте 2024 года поступит премиальный минивэн M8. Модель имеет удлиненный кузов, яркий дизайн и богатое оснащение. Минивэн будет представлена в трех вариантах отделки и четырех цветах.