Их нет еще даже в США, а у нас уже есть — Hyundai Santa Fe вышел на рынок РФ
После дебюта южнокорейского кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения на автосалоне в США, в России эта модель уже появилась в продаже. Соответствующие объявления обнаружили корреспонденты «Российской газеты» на нескольких классифайдах.
Santa Fe можно было приобрести и раньше, но сейчас цена кроссовера значительно выросла. Для сравнения, еще в сентябре текущего года автомобиль был доступен по цене 5,3 млн рублей, а теперь стоимость одного из них составляет 6,85 млн рублей. Речь идет об экземпляре Hyundai Santa Fe, который выставлен на продажу в Уссурийске. Отмечается, что в эту сумму уже включен утильсбор.
За эти деньги владелец кроссовера получит машину с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с., восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Другой кроссовер Santa Fe имеется в наличии у продавца в Республике Татарстан, за него просят уже 7,2 млн рублей. В эту сумму за автомобиль в максимальной комплектации также включен утильсбор. Под капотом — силовой агрегат из бeнзиновой турбo-«чeтверки» 2.5T GDI мощностью 281 л.с. (422 Нм) и восьмиступенчатой АКП, привод — полный.
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Источник: rg.ru
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .