Их нет еще даже в США, а у нас уже есть — Hyundai Santa Fe вышел на рынок РФ

В России продают новый Hyundai Santa Fe от 6 млн рублей

После дебюта южнокорейского кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения на автосалоне в США, в России эта модель уже появилась в продаже. Соответствующие объявления обнаружили корреспонденты «Российской газеты» на нескольких классифайдах.

Santa Fe можно было приобрести и раньше, но сейчас цена кроссовера значительно выросла. Для сравнения, еще в сентябре текущего года автомобиль был доступен по цене 5,3 млн рублей, а теперь стоимость одного из них составляет 6,85 млн рублей. Речь идет об экземпляре Hyundai Santa Fe, который выставлен на продажу в Уссурийске. Отмечается, что в эту сумму уже включен утильсбор.

Hyundai Santa Fe

За эти деньги владелец кроссовера получит машину с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с., восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Другой кроссовер Santa Fe имеется в наличии у продавца в Республике Татарстан, за него просят уже 7,2 млн рублей. В эту сумму за автомобиль в максимальной комплектации также включен утильсбор. Под капотом — силовой агрегат из бeнзиновой турбo-«чeтверки» 2.5T GDI мощностью 281 л.с. (422 Нм) и восьмиступенчатой АКП, привод — полный.

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Источник: rg.ru