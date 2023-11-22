#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водители выбирают Mitsubishi Outlander за комфорт, а BMW X3 за богатое оснащение
Водители выбирают Mitsubishi Outlander за комфорт, а BMW X3 за богатое оснащение
Названы лучшие кроссоверы с пробегом до 1 млн...
Hyundai Santa Fe
Их нет еще даже в США, а у нас уже есть — Hyundai Santa Fe вышел на рынок РФ
В России продают новый Hyundai Santa Fe от 6...
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Toyota проводит отзывную кампанию из-за дефекта...

Их нет еще даже в США, а у нас уже есть — Hyundai Santa Fe вышел на рынок РФ

В России продают новый Hyundai Santa Fe от 6 млн рублей

После дебюта южнокорейского кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения на автосалоне в США, в России эта модель уже появилась в продаже. Соответствующие объявления обнаружили корреспонденты «Российской газеты» на нескольких классифайдах.

Santa Fe можно было приобрести и раньше, но сейчас цена кроссовера значительно выросла. Для сравнения, еще в сентябре текущего года автомобиль был доступен по цене 5,3 млн рублей, а теперь стоимость одного из них составляет 6,85 млн рублей. Речь идет об экземпляре Hyundai Santa Fe, который выставлен на продажу в Уссурийске. Отмечается, что в эту сумму уже включен утильсбор.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства

За эти деньги владелец кроссовера получит машину с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с., восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Другой кроссовер Santa Fe имеется в наличии у продавца в Республике Татарстан, за него просят уже 7,2 млн рублей. В эту сумму за автомобиль в максимальной комплектации также включен утильсбор. Под капотом — силовой агрегат из бeнзиновой турбo-«чeтверки» 2.5T GDI мощностью 281 л.с. (422 Нм) и восьмиступенчатой АКП, привод — полный.

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемHyundai
Количество просмотров 1
Фото:За РулемHyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .

+14