Новый Hyundai Santa Fe: вот что о нем известно

Кроссовер пятого поколения оказался еще более эпатажным, чем его предшественник.

В пятом поколении Hyundai Santa Fe стал длиннее на 45 мм, расстояние между осями выросло на 50 мм. На третьем ряду прибавилось 69 мм над головой, здесь могут сидеть взрослые ростом до 180 см. Объем багажника вырос с 634 до 725 л.

В верхний бардачок встроен ультрафиолетовый дезинфектор. На консоли – площадка на два смартфона с беспроводной зарядкой для обоих. Чтобы было удобнее добираться до кофра на крыше, в стойках придумали откидные рукоятки. Сиденье правого переднего пассажира можно оснастить оттоманкой. Подушек безопасности – до десяти штук.

Чтобы было удобнее добираться до кофра на крыше, в стойках придумали откидные рукоятки.

В моторной гамме пока не заявлено ни одного дизеля, хотя марка Hyundai не объявляла об отказе от них. Ушел и бензиновый мотор V6. Остались атмосферник 2.5 GDI (194 л. с.), 2.5 турбо (281 л. с.), а также два гибрида на базе турбо-«четверки» 1.6 (в ней 160 или 180 л. с. в зависимости от рынка). Коробки передач тоже на любой вкус (кроме механики): 6‑и 8‑ступенчатые автоматы, 8‑скоростной робот.

Учитывая большую популярность Санты в России, стоит ожидать появления новинки по «серым» каналам.

Цена? Точно не обрадует...

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Фото: Hyundai