Новый Hyundai Santa Fe: вот что о нем известно
В пятом поколении Hyundai Santa Fe стал длиннее на 45 мм, расстояние между осями выросло на 50 мм. На третьем ряду прибавилось 69 мм над головой, здесь могут сидеть взрослые ростом до 180 см. Объем багажника вырос с 634 до 725 л.
В верхний бардачок встроен ультрафиолетовый дезинфектор. На консоли – площадка на два смартфона с беспроводной зарядкой для обоих. Чтобы было удобнее добираться до кофра на крыше, в стойках придумали откидные рукоятки. Сиденье правого переднего пассажира можно оснастить оттоманкой. Подушек безопасности – до десяти штук.
В моторной гамме пока не заявлено ни одного дизеля, хотя марка Hyundai не объявляла об отказе от них. Ушел и бензиновый мотор V6. Остались атмосферник 2.5 GDI (194 л. с.), 2.5 турбо (281 л. с.), а также два гибрида на базе турбо-«четверки» 1.6 (в ней 160 или 180 л. с. в зависимости от рынка). Коробки передач тоже на любой вкус (кроме механики): 6‑и 8‑ступенчатые автоматы, 8‑скоростной робот.
Учитывая большую популярность Санты в России, стоит ожидать появления новинки по «серым» каналам.
Цена? Точно не обрадует...
- Большой китайский кроссовер и все его фишки – тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Hyundai
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .