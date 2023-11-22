Водители выбирают Mitsubishi Outlander за комфорт, а BMW X3 за богатое оснащение

Названы лучшие кроссоверы с пробегом до 1 млн рублей

Российские автовладельцы в последнее время при покупке автомобиля отдают предпочтения кроссоверам. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в комментарии «Российской газете» назвал лучшие такие модели с пробегом по цене до 1 млн рублей.

Он отметил, что доля кроссоверов на российском авторынке в 2023 году превысила 68%. Российским автовладельцам импонирует надежность этих моделей, они ценят увеличенный дорожный просвет и трансформацию салона на случай перевозки различных грузов, подчеркивает Житнухин.

«Наиболее востребованными в сегменте автомобили с пробегом стоимостью до миллиона рублей являются Mitsubishi Outlander, BMW X3 и Renault Duster, которые можно приобрести за 969 тысяч рублей, 999 тысяч рублей и 890 тысяч рублей соответственно», — перечислил собеседник издания.

Например, ключевыми преимуществами Mitsubishi Outlander называют плавность хода и энергоемкость подвески, хорошую управляемость, высокий уровень комфорта и эргономику водительского места. Кроссовер BMW X3 предпочитают за богатое оснащение, стабильность работы ходовых агрегатов, а также устойчивость к возникновению коррозии кузова. У Renault Duster вкупе с бюджетной ценой автовладельцам нравится доступность запчастей и расходников, подытожил Житнухин.

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Источник: rg.ru