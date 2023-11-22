Китайский Changan Alsvin при цене до 2 млн рублей привлекает богатым оснащением
Китайский Changan Alsvin может претендовать на статус самого популярного авто в модельном ряду в России за бюджетную цену при наличии автоматической коробки передач. Об этом Autonews рассказал автоэксперт Сергей Иванов.
«Alsvin — нетипичный современный “китаец”. В нем нет цифровой приборной панели, нет всевозможных гаджетов, он не поражает обилием опций. В салоне классические стрелочные приборы, низкий центральный тоннель, цветной экран мультимедийной системы», — перечислил эксперт.
По размерам Alsvin компактнее Lada Vesta, но крупнее Lada Granta, Changan предлагается исключительно с автоматической коробкой передач. Под капотом у него атмосферный мотор объемом 1,5 л мощностью 98 л.с. и необычная трансмиссия. Это преселективный робот с двумя сцеплениями, у которого всего пять передач. Стоит отметить неплохую шумоизоляцию автомобиля, подчеркивает Иванов.
Что касается комплектации, то их две, и они отличаются по цене всего на 50 тысяч рублей. Цена базовой – 1,75 млн рублей, за топовую версию просят 1,8 млн рублей, причем обе версии предлагаются с автоматической трансмиссией. Можно купить Changan Alsvin, а можно подождать примерно полгода и приобрести Lada Vesta с вариатором – она просторнее, практичнее и богаче по интерьеру и едет лучше, подытожил Иванов.
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Источник: autonews.ru
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