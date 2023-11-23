Для автомобилей с пробегом приготовили особые условия автокредитования

Банк даст кредит на сертифицированные авто с пробегом по ставке от 10,9% годовых

Банк «Открытие» и автомобильная экосистема Pango Cars представили новую совместную кредитную программу под названием Pango Finance для финансирования сертифицированных автомобилей с пробегом. Программа предоставляет базовые и специальные условия кредитования с возможностью получения дополнительных льгот для сертифицированных автомобилей. Ставки по программе начинаются от 10,9% годовых.

Pango Cars – новая федеральная экосистема, предлагающая сертифицированные автомобили с пробегом по программе Pango Select, аренду автомобилей, C2B-аукцион, онлайн-витрину автомобилей на pangocars.ru и другие услуги.

Базовая программа от банка «Открытие» предоставляет финансирование на подержанные транспортные средства до 10 млн рублей, сроком до 7 лет и без первоначального взноса. Ставка составляет 23,9%, но заемщики могут получить скидку до 6% при подключении услуги «Ставка автомобилиста», снижая минимальную ставку до 17,9% годовых. Дополнительная скидка в 1% предусмотрена для автомобилей, сертифицированных по программе Pango Select. Кредитные ставки в этом случае варьируются от 16,9 до 22,9% годовых.

Промопрограмма предоставляет единую ставку в 17,9% годовых, которая не зависит от срока кредита и размера первоначального взноса. Страхование каско при этом обязательно. Ставка от 11,9% доступна при подключении услуги «Ставка Автомобилиста», и сертифицированные автомобили могут получить снижение ставок еще на 1% (от 10,9 до 16,9%).

Сертифицированный автомобиль Pango представляет собой транспортное средство не старше 20 лет с пробегом не более 250 тыс. км после прохождения комплексной диагностики и сертификации по 129 пунктам.

Сделка по оформлению кредита может быть заключена в день обращения в течение часа, есть возможность включить в сумму кредита стоимость страховых и сервисных услуг.

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