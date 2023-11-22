Соллерс Атлант обзавелся очень полезной модификацией

Sollers Atlant получил версию для перевозки людей с ограниченными возможностями

«Соллерс» объявил о пополнении модельной гаммы выпускающихся в Елабуге фургонов и микроавтобусов Атлант (он же JAC Sunray) еще одной модификацией – это версия для перевозки людей с ограниченными возможностями. Машина создана в сотрудничестве с компанией «ИМЯ-Авто», которая занималась переоборудованием.

У таких автомобилей будет штатный дизель 2.7 мощностью 150 л.с.

Сообщается, что специализированный вариант построен на базе цельнометаллического фургона с длинной колесной базой. Как видим, вместо сплошных боковин у автомобиля теперь окна, как у микроавтобуса.

На боковины и задние двери нанесены специальные опознавательные знаки

Высота салона такой машины – 1870 мм, многие (хоть и не все) смогут стоять в полный рост. Все внутренние поверхности закрыты пластиком, предусмотрены места крепления двух инвалидных кресел и три сиденья для сопровождающих, имеется дополнительный автономный отопитель.

Электрический подъемник для облегчения доступа в салон

За задними распашными дверями смонтирован электрогидравлический подъемник российского производства – он облегчает доступ в салон. Устройство рассчитано на нагрузку до 150 кг – с учетом веса электрической коляски тут авторам проекта явно есть, куда расти. Управляется подъемник с выносного пульта.