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Соллерс Атлант обзавелся очень полезной модификацией

Sollers Atlant получил версию для перевозки людей с ограниченными возможностями

«Соллерс» объявил о пополнении модельной гаммы выпускающихся в Елабуге фургонов и микроавтобусов Атлант (он же JAC Sunray) еще одной модификацией – это версия для перевозки людей с ограниченными возможностями. Машина создана в сотрудничестве с компанией «ИМЯ-Авто», которая занималась переоборудованием.

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У таких автомобилей будет штатный дизель 2.7 мощностью 150 л.с.
У таких автомобилей будет штатный дизель 2.7 мощностью 150 л.с.

Сообщается, что специализированный вариант построен на базе цельнометаллического фургона с длинной колесной базой. Как видим, вместо сплошных боковин у автомобиля теперь окна, как у микроавтобуса.

На боковины и задние двери нанесены специальные опознавательные знаки
На боковины и задние двери нанесены специальные опознавательные знаки

Высота салона такой машины – 1870 мм, многие (хоть и не все) смогут стоять в полный рост. Все внутренние поверхности закрыты пластиком, предусмотрены места крепления двух инвалидных кресел и три сиденья для сопровождающих, имеется дополнительный автономный отопитель.

Электрический подъемник для облегчения доступа в салон
Электрический подъемник для облегчения доступа в салон

За задними распашными дверями смонтирован электрогидравлический подъемник российского производства – он облегчает доступ в салон. Устройство рассчитано на нагрузку до 150 кг – с учетом веса электрической коляски тут авторам проекта явно есть, куда расти. Управляется подъемник с выносного пульта.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемСоллерс
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Фото:За РулемСоллерс
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