В ежегодный топ-100 входят мировые бренды с наилучшими финансовыми показателями

Toyota, Mercedes-Benz и BMW стали лучшими в мире брендами по версии Interbrand

Лучшей маркой автомобиля 2023 года названа Toyota. Рейтинг из топ-100 мировых брендов обнародовало консалтинговое агентство Interbrand. В ежегодный рейтинг «100 самых дорогих брендов в мире» вошли 15 автопроизводителей, включая Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

На втором и третьем местах в рейтинге оказались Mercedes-Benz и BMW, при этом в общем рейтинге со всеми брендами компании заняли седьмое и десятое места соответственно. За ними следует Tesla (12-е место), Honda (27-е место), Hyundai (32-е место), Audi (45-е место), Porsche (47-е место), Volkswagen (50-е место), Ford (51-е место), Nissan (63-е место), Ferrari (70-е место), Kia (88-е место).

Первое место среди всех брендов занял Apple, также в топ-10 вошли Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Coca-Cola и Nike. Специалисты агентства распределили мировые бренды по трем ключевым критериям: финансовые показатели продуктов или услуг бренда, роль бренда в процессе принятия решения о приобретении потенциальным покупателем, а также влияние бренда в части обеспечения будущих доходов компании.

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Источник: lenta.ru