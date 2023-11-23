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После зимы: три самых уязвимых узла в автомобиле

Автоэксперт Хайцеэр рассказал о поломках в автомобиле после зимы

Один из самых распространенных зимних сценариев – автомобиль хранится на открытой стоянке и до весны не эксплуатируется. В этом случае у него могут выйти из строя кондиционер, аккумулятор, а также возникнуть проблемы с тормозной системой.

Если автомобиль длительное время нее уэкплуатируется, трубки кондиционера и компрессор не смазываются маслом. При простое оно стекает вниз, трубки могут пересохнуть, что приведет к разгерметизации системы и повышенному износу компрессора.

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Зимние советы автомобилисту. Неожиданные и полезные

Кроме того, из-за глубокой разрядки аккумулятора могут осыпаться пластины, и он выйдет из строя.

Зимняя стоянка может сказаться и на тормозной системе. Диски и барабаны покроются ржавчиной, суппорты могут закиснуть, а колодки потерять подвижность. Патрубки, уплотнители и сайлентблоки, выполненные из резины и пластика, от бездействия стареют, теряют свои характеристики и трескаются.

При долгом стоянии проникший в салон конденсат скапливается в полостях и разрушает кузов изнутри. Появляется неприятный запах сырости. Эту проблему можно решить лишь систематическим прогревом машины.

Наконец, масла и технические жидкости, находящиеся в силовом агрегате или коробке передач, также подвержены старению. Обновление жидкостей поможет поддержать надежность и долговечность автомобиля после длительного зимнего хранения.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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