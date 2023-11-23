Завод «Москвич» сформировал сеть дилерских центров из 82 салонов в 51 городе РФ

«Москвич»: почти 12 тысяч автомобилей продано со старта продаж в 2022 году

С момента официального старта продаж в России было продано почти 12 тысяч автомобилей «Москвич». В совокупности, в дилерские центры было отгружено более 15 тысяч машин бренда. Об этом РИА Новости рассказал директор по производству отечественного производителя Олег Масляков.

Старт продаж российской марки официально был объявлен в Москве в декабре 2022 года, в регионах страны — в начале марта текущего, уточнил директор по производству завода «Москвич».

«Еще не прошло и года, как мы находимся на рынке. Для первого неполного года продаж у нас уже сейчас неплохие результаты, мы набираем обороты, автомобили пользуются спросом у покупателей. По итогам первого полугодия 2023 года Москвич 3 занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов», — подчеркнул собеседник издания.

Масляков уточнил, что на текущий момент дилерам отправлено более 15 тысяч автомобилей, более 11,8 тысячи уже приобретены покупателями.

«Мы уверены, что продажи будут расти», — выразил уверенность топ-менеджер.

В период с 23 ноября 2022 года до настоящего времени с конвейера «Москвича» сошло более 31 тысячи машин. В 51 городе России сформирована сеть дилерских центров из 82 салонов.

Автозавод «Москвич» функционирует на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую он получил после того, как французский концерн Renault прекратил работу в РФ. В линейке предприятия три модели — кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6.

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Источник: ria.ru