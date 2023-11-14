Москвич-2140SL – вот как наши инженеры превзошли западных! (видео)
Появившийся в начале Москвич-2140SL в СССР воспринимался как серьезное обновление действующей модели и был призван поправить экспортные продажи АЗЛК. Однако на деле произошло немного иначе, и многие «люксовые» машины остались в стране.
Впрочем, это никак не умаляет достоинств этой модели, как таковой. Есть и по-настоящему показательные моменты, о некоторых из которых вспомнил эксперт «За рулем» Сергей Канунников.
Мнение эксперта
Сергей Канунников, эксперт «За рулем»:
— С проектом интерьера Москвича‑2140SL связана забавная история. Работу заказали французскому филиалу американской фирмы, но признали неудачной. Передняя панель оказалась нетехнологичной, дорогой в производстве, да и неидеальной с точки зрения эргономики.
Дизайнеры АЗЛК сделали свой вариант, который и пошел в серию. Восемьдесят тысяч долларов, которые уплатили за работу французам, и по тем временам были не очень большими деньгами, но немалыми для АЗЛК, а для заводских дизайнеров и вовсе астрономическими. Но нашим дизайнерам платили стандартный оклад.
Полный рассказ о топ-версии советского Москвича – в нашем большом материале!
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Фото: «За рулем»
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