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Москвич-2140SL – вот как наши инженеры превзошли западных! (видео)

Эксперт «За рулем» вспомнил малоизвестную историю панели приборов Москвич-2140SL

Появившийся в начале Москвич-2140SL в СССР воспринимался как серьезное обновление действующей модели и был призван поправить экспортные продажи АЗЛК. Однако на деле произошло немного иначе, и многие «люксовые» машины остались в стране.

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Интересный факт: панель приборов Москвича‑2140SL выпускалась в Югославии
Интересный факт: панель приборов Москвича‑2140SL выпускалась в Югославии

Впрочем, это никак не умаляет достоинств этой модели, как таковой. Есть и по-настоящему показательные моменты, о некоторых из которых вспомнил эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, эксперт «За рулем»:

— С проектом интерьера Москвича‑2140SL связана забавная история. Работу заказали французскому филиалу американской фирмы, но признали неудачной. Передняя панель оказалась нетехнологичной, дорогой в производстве, да и неидеальной с точки зрения эргономики.

Дизайнеры АЗЛК сделали свой вариант, который и пошел в серию. Восемьдесят тысяч долларов, которые уплатили за работу французам, и по тем временам были не очень большими деньгами, но немалыми для АЗЛК, а для заводских дизайнеров и вовсе астрономическими. Но нашим дизайнерам платили стандартный оклад.

Тот самый французский вариант панели приборов
Тот самый французский вариант панели приборов

Полный рассказ о топ-версии советского Москвича – в нашем большом материале!

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Фото: «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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