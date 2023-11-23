Из-за этих махинаций автомобиль не зарегистрируют в ГИБДД — объясняем почему

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Автокриминалист объяснил, чем чревата установка двигателя с перебитыми номерами

Владельцу автомобиля откажут в регистрации в ГИБДД, если на машине установлен двигатель с перебитым или уничтоженным номером, а также если агрегат был снят с угнанного транспортного средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«При покупке контрактного мотора нужно проверять, что его номер нанесен на заводе, не поврежден и не уничтожен. Это обязательное условие. На блоке агрегата должна быть указана модель – та же, что и в ПТС автомобиля и Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на него», — объяснил собеседник издания.
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Шелков настоятельно рекомендует составлять договор купли-продажи при покупке подержанного двигателя, а если мотор привезен из-за границы – требовать таможенные документы. Также желательно проверять номер двигателя на предмет наличия его номера в списке угнанных машин, подчеркивает эксперт.

«Двигатель является номерным агрегатом, и изменение его маркировки точно так же преследуется по закону, как и в случае с номером кузова или рамы. Контроль в ГИБДД происходит при сверке номеров двигателей», – предупредил эксперт.

Если на машине будет установлен двигатель от другой модели, это будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию транспортного средства, и при сверке данных в ГИБДД автомобиль гарантированно получит отказ в регистрации, подытожил Шелков.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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