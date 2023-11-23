Канун Нового года — самое подходящее время для покупки нового автомобиля по старой цене

Эксперт: снижения цен на автомобили не будет, их рост продолжится и в 2024 году

На текущий момент на российском авторынке нет никаких предпосылок для снижения цен на новые автомобили. С большой долей вероятности цены продолжат рост и в 2024 году. Об этом «Коммерсанту» заявил автоэксперт Владимир Беспалов.

Комментируя ситуацию с ценами на автомобили, собеседник издания выразил уверенность, что их рост связан с увеличением издержек производителей и дилерских центров. Даже укрепление рубля не способствовало замедлению роста цен.

«На динамику увеличения стоимости машин также оказали влияние рост утилизационного сбора и резкое повышение ключевой ставки Центробанка в конце октября — с 13 до 15 процентов годовых», — констатировал эксперт.

По мнению Беспалова, суммарный объем продаж автомобилей в России по итогам 2023 года будет на уровне в 1-1,05 млн машин. На фоне потребительского спроса в преддверии новогодних праздников прогнозируется незначительное увеличение продаж. Это связано с тем, что к концу года покупатели постараются купить автомобили по старым ценам, резюмировал Беспалов.

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Источник: kommersant.ru