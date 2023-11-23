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Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun понравится покупателям за богатое оснащение

В декабре на рынке РФ стартуют продажи Kaiyi X7 Kunlun, но цены пока засекречены

Китайский производитель Kaiyi в декабре 2023 года выведет на российский рынок кроссовер X7 Kunlun. Это будет уже четвертая модель в линейке, рассказали «Автоновостям дня» в пресс-службе бренда.

На выбор покупателей два бензиновых двигателя: турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. и двигатель объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. Пару обоим составит преселективный 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа. Габариты новинки: 4710х1964х1705 мм, колесная база в 2800 мм обеспечивает более чем достаточный запас пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров.

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
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Дизайн X7 гармонично сочетает стиль авангард с современными трендами, в числе которых скрытые дверные ручки, безрамочная решетка радиатора, проекция логотипа на асфальт при открывании двери, панорамная крыша, светодиодная оптика и другое.

Трехмерный дизайн интерьера интересен тем, что центральная зона управления расположена ближе к водителю, кнопки пуска двигателя и выбора режимов движения находятся на руле, а в оформление дверей и центральной панели добавлены текстурированные серебряные вставки.

В списке оснащения: 12,3-дюймовая жидкокристаллическая цифровая панель, сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и два слота для беспроводной зарядки смартфонов.

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun

Сейчас на российском рынке представлены три модели Kaiyi, сборка которых осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде: седан E5 по цене от 2,195 млн рублей, кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, от 2,38 и 2,51 млн рублей соответственно. Цены на кроссовер Kaiyi X7 Kunlun пока неизвестны.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемKaiyi
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Фото:За РулемKaiyi
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