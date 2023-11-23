Запчастей нет – как люди решают проблему

Половине автомобилистов не хватает машин и запчастей

Сейчас идет переходный период после ухода из России ряда автомобильных брендов. Проблема постепенно решается, но, в основном, за счет автомобилистов. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра Фидбэк, в котором участвовало 2000 человек в возрасте от 18 до 64 лет из всех регионов России.

50% автовладельцев столкнулись с трудностями после перехода на импортозамещение автомобильного рынка в 2023 году. Исследование проводилось в рамках проекта «Рейтинг импортозамещения», который направлен на анализ десяти ключевых сфер импортозамещения.

36% ищут запчасти и автомобили ушедших марок на рынке параллельного импорта.

29% перешли на российские запчасти и автомобили.

35% респондентов не испытывают проблем с уходом ряда брендов из России.

Большинство опрошенных (43%) ожидают, что в течение лет пяти на рынке будут преобладать российские марки. Ещё 25% считают, что ушедшие бренды вернутся.

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