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Toyota Century – названа цена нового внедорожника

Новый внедорожник Toyota Century привезут в Россию из Китая

Стала известна стоимость Toyota Century – роскошного внедорожника, который встал в один ряд с Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.

Toyota Century
Toyota Century

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В Японии цены на новинку начинаются от 25 млн иен (14,87 млн рублей). В Китае внедорожник стоит дороже – от 1,98 млн юаней (24,36 млн рублей). В России же автомобиль может стоить порядка 30-50 млн рублей.

Toyota Century
Toyota Century

Список систем и функций занимает несколько листов убористым шрифтом. Кроме различных систем в автомобиле есть, например, штатный холодильник. Правда за эту опцию нужно доплатить в Китае 50 000 юаней или 615 тысяч рублей.

Toyota Century
Toyota Century

Длина, ширина и высота внедорожника Toyota Century составляют 5205, 1990 и 1805 мм, а колесная база достигает 2950 мм. Для сравнения, Aurus Komendant имеет длину 5380 мм, ширину 2004 мм и высоту 1819 мм, а его база достигает 3100 мм.

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Двигатель у Toyota Century тот же, что и у Lexus TX 550h. Эта гибридная силовая установка на базе мотора V6 объемом 3,5 литра имеет мощность 412 л.с.

Запас хода на чистом электричестве составляет 69 км, а средний расход топлива – 14,2 литра на 100 км.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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