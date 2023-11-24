Надежный, недорогой, полноприводный: настоящий «японец» за полмиллиона
Если нужен настоящий внедорожник, а в кармане всего полмиллиона рублей, вы можете рассчитывать на восьмилетнюю Ниву или... Или на что? На этот вопрос отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, представляя перечень надежных вариантов. По понятным причинам список получился не очень длинным, зато каждый пункт весьма ценен. Например, 500 тысяч можно найти вполне рабочий 20-летний Suzuki Grand Vitara первого поколения.
Сразу отметим, что кузов и рама Витары первого поколения все же побаиваются коррозии, поэтому при осмотре понравившейся машины уделите время этому моменту. Однако даже видавший виды Suzuki – не только настоящий, но и еще и надежный внедорожник.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Выбор двигателей широк. Но лучше смотреть на машины с бензиновыми моторами. Самый надежный из них – 128-сильный двухлитровый двигатель.
У более мощного 158-сильного V6 при пробегах 120-150 тысяч км иногда происходит пробой прокладок ГБЦ. Цепь ГРМ изнашивается к 150-200 тысячам км. Вместо оригинала часто устанавливают заменители, которые обычно служат не больше 70-80 тысяч км.
Обязательно проверьте состояние переднего редуктора и раздаточной коробки. Сильные течи масла свидетельствуют о скором выходе из строя. После 250 тысяч км может появиться шум в заднем редукторе. Чаще всего требуют замены подшипники.
А какие еще полноприводные машины можно взять за 500 тысяч рублей? Читайте наш обзор!
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.