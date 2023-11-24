Надежный, недорогой, полноприводный: настоящий «японец» за полмиллиона

«За рулем» назвал условия удачной покупки Suzuki Grand Vitara за 500 тысяч рублей

Если нужен настоящий внедорожник, а в кармане всего полмиллиона рублей, вы можете рассчитывать на восьмилетнюю Ниву или... Или на что? На этот вопрос отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, представляя перечень надежных вариантов. По понятным причинам список получился не очень длинным, зато каждый пункт весьма ценен. Например, 500 тысяч можно найти вполне рабочий 20-летний Suzuki Grand Vitara первого поколения.

Особое внимание при покупке – состоянию кузова и рамы

Сразу отметим, что кузов и рама Витары первого поколения все же побаиваются коррозии, поэтому при осмотре понравившейся машины уделите время этому моменту. Однако даже видавший виды Suzuki – не только настоящий, но и еще и надежный внедорожник.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Выбор двигателей широк. Но лучше смотреть на машины с бензиновыми моторами. Самый надежный из них – 128-сильный двухлитровый двигатель.

У более мощного 158-сильного V6 при пробегах 120-150 тысяч км иногда происходит пробой прокладок ГБЦ. Цепь ГРМ изнашивается к 150-200 тысячам км. Вместо оригинала часто устанавливают заменители, которые обычно служат не больше 70-80 тысяч км.

Обязательно проверьте состояние переднего редуктора и раздаточной коробки. Сильные течи масла свидетельствуют о скором выходе из строя. После 250 тысяч км может появиться шум в заднем редукторе. Чаще всего требуют замены подшипники.

Интерьер очень уютен, так что сделайте скидку на «сверчки» и потертости у 20-летней машины

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