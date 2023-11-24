Kia Elan – история одного провала

История корейского спорткара Kia, или почему бренд не делает спортивные машины

Знаете ли вы, что у Kia был родстер? В 1990-х годах южнокорейский производитель выпускал версию Lotus Elan.

С тех пор Kia лишь изредка разыгрывает спортивную карту (Kia Stinger, Kia EV6 GT), и всегда без особого успеха.

Kia Elan / Roadster

В 1995 году Kia рискнула составить конкуренцию Mazda MX-5, выпустив на рынок свой Elan, который представлял собой не что иное, как модифицированный Lotus. Только и всего.

Kia Elan / Roadster

В 1989 году Lotus, находившийся тогда под контролем General Motors, выпустил на рынок новый Elan (Type M100), который должен был возродить одноименную модель 1960-х годов. Это был небольшой переднеприводный родстер, оснащенный оригинальным четырехцилиндровым двигателем Isuzu 1.6 мощностью 130 л.с. (в турбоверсии – 167 л.с.). Автомобиль с кузовом из стекловолокна весил всего одну тонну. Продажи не оправдали ожиданий Lotus – за 6 лет было продано всего 4000 машины.

Lotus Elan

В 1993 году Lotus перепродали итальянскому предпринимателю Романо Артиоли, который начал выпускать Elise вместо Elan. Kia же, в погоне за имиджем, обратилась к GM с просьбой продать права на Elan и оборудование, на котором производился родстер. Так родился Kia Elan.

В Elan внесли некоторые изменения. Двигатель заменили на мотор 1.8 мощностью 153 л.с., установили новые задние фонари, подвеска была немного изменена и усилена, рулевое колесо поставили новое, как и колесные диски.

Выпустили Kia Elan в количестве всего-навсего 1000 экземпляров. Он продавался на внутреннем рынке, а также в Японии и Германии, как Kia Roadster. В 1996 году появился концепт Kia KMS-II как второе поколение модели, но в серию он так и не пошел.

Kia KMS-II

Один из этих редких Kia Elan в настоящее время выставлен на продажу в Великобритании компанией Fisher Performance. Его пробег составляет 55 358 км. Начальная цена лота – 7995 фунтов стерлингов или 878 тысяч рублей.