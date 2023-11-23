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Отечественный автопром сбавил темпы продаж примерно на 20% в сравнении с 2021 годом
Отечественный автопром сбавил темпы продаж примерно на 20% в сравнении с 2021 годом
Эксперт Самиев объяснил, почему снижаются...

Отечественный автопром сбавил темпы продаж примерно на 20% в сравнении с 2021 годом

Эксперт Самиев объяснил, почему снижаются продажи отечественных автомобилей

Автомобили отечественного автопрома жители России стали реже покупать, отдавая предпочтение маркам китайских производителей. Такое мнение изданию Aif.ru выразил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Он объяснил, что нет речи об отсутствии спроса, просто потребитель выбирает марки других производителей.

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«В Россию хлынули автомобили из Тихоокеанского региона. Сделок много, самую большую долю занимают китайские авто, а российские производители не успевают наращивать производственные мощности вслед за спросом», — объяснил собеседник издания.

Именно по этой причине отечественные автопроизводители сбавили темпы продаж примерно на 20% в сравнении с 2021 годом, уточнил Самиев.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам сентября на рынке России продано чуть более 110 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Стоит отметить, что марку Lada из числа отечественных предпочитают чаще всего. Затем сразу шесть позиций в рейтинге занимают автомобили китайских производителей: Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda и Exeed. За ними следуют корейская Kia и японская Toyota, в топ-10 также вошел Jetour, его тоже производят в Китае.

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Источник: aif.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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