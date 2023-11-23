Geely выведет на рынок России четыре новых кроссовера и седан
Geely в 2024 году выведет на рынок России четыре новых автомобиля: компактные кроссоверы Starray и Atlas Cool, а также среднеразмерный SUV Okavango L и седан Preface L.
Информация об этом была представлена на Российско-Китайском Автопромышленном Форуме. Правда, на слайде с презентации было изображено только четыре силуэта моделей и указаны их классы. Но изданию «Китайские автомобили» стали известны подробности от источника, хотя планы компании могут и изменится.
Вот, что известно о новинках.
Geely Starray
- Компактный SUV (Boyue L в Китае).
- Построен на той же архитектуре CMA, как и Geely Tugella и Volvo XC40.
- Размеры (длина, ширина, высота): 4670 х 1900 х 1705 мм, колесная база - 2777 мм.
- Двигатели: 1,5-литровый ДВС (181 л.с.) или 2-литровый (218 л.с.) с 7-диапазонным «роботом». Гибридная версия с 1,5-литровым мотором также доступна.
Geely Atlas Cool
- «Младший брат» Starray (Boyue Cool в Китае).
- Размеры: 4510 х 1865 х 1650 мм, колесная база - 2701 мм.
- Двигатель: 1,5-литровый (181 л.с.), сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод - только передний.
Geely Okavango L
- Среднеразмерный 7-местный SUV.
- Габариты: 4860 х 1910 х 1770 мм, колесная база - 2825 мм.
- Двигатель: 2-литровый (218 л.с.), работает в паре с 7-диапазонным «роботом», привод только передний.
Geely Preface L
- Седан со строгим и лаконичным дизайном.
- Габариты: 4825 х 1880 х 1469 мм, расстояние между осями - 2800 мм.
- В Китае для Preface L доступна только гибридная силовая установка NordThor. В её основе 1,5-литровый мотор, а совокупная отдача системы составляет 390 л.с. Впрочем, на российском рынке не исключена и бензиновая версия седана.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Китайские автомобили»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости