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Geely выведет на рынок России четыре новых кроссовера и седан
Geely выведет на рынок России четыре новых кроссовера и седан
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Geely выведет на рынок России четыре новых кроссовера и седан

Geely в 2024-м привезет к нам модели Starray, Atlas Cool, Okavango L и Preface L

Geely в 2024 году выведет на рынок России четыре новых автомобиля: компактные кроссоверы Starray и Atlas Cool, а также среднеразмерный SUV Okavango L и седан Preface L.

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Информация об этом была представлена на Российско-Китайском Автопромышленном Форуме. Правда, на слайде с презентации было изображено только четыре силуэта моделей и указаны их классы. Но изданию «Китайские автомобили» стали известны подробности от источника, хотя планы компании могут и изменится.

Вот, что известно о новинках.

Geely Starray

  • Компактный SUV (Boyue L в Китае).
  • Построен на той же архитектуре CMA, как и Geely Tugella и Volvo XC40.
  • Размеры (длина, ширина, высота): 4670 х 1900 х 1705 мм, колесная база - 2777 мм.
  • Двигатели: 1,5-литровый ДВС (181 л.с.) или 2-литровый (218 л.с.) с 7-диапазонным «роботом». Гибридная версия с 1,5-литровым мотором также доступна.

Geely выведет на рынок России четыре новых кроссовера и седан

Geely Atlas Cool

  • «Младший брат» Starray (Boyue Cool в Китае).
  • Размеры: 4510 х 1865 х 1650 мм, колесная база - 2701 мм.
  • Двигатель: 1,5-литровый (181 л.с.), сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод - только передний.

Geely Okavango L

  • Среднеразмерный 7-местный SUV.
  • Габариты: 4860 х 1910 х 1770 мм, колесная база - 2825 мм.
  • Двигатель: 2-литровый (218 л.с.), работает в паре с 7-диапазонным «роботом», привод только передний.

Geely Preface L

  • Седан со строгим и лаконичным дизайном.
  • Габариты: 4825 х 1880 х 1469 мм, расстояние между осями - 2800 мм.
  • В Китае для Preface L доступна только гибридная силовая установка NordThor. В её основе 1,5-литровый мотор, а совокупная отдача системы составляет 390 л.с. Впрочем, на российском рынке не исключена и бензиновая версия седана.
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Источник: «Китайские автомобили»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемGeely
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Фото:За РулемGeely
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