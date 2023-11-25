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Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома
Как этот автомобиль оказался на кухне – забавная история
Tesla Model X перелетела через бассейн и...

Как этот автомобиль оказался на кухне – забавная история

Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома

В Сан-Матео (Калифорния, США) Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома. В результате аварии никто не пострадал.

Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома
Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома

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В автомобиле находились 70-летняя водительница и ее 40-летняя дочь, ехавшая на пассажирском сиденье. В поврежденном доме никого не было, поскольку владелец уехал в отпуск, сообщили в полиции.

Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома
Tesla Model X перелетела через бассейн и врезалась в кухню дома

Причина аварии не установлена. Известно только, что автопилот включен не был.

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Со слов очевидцев, кроссовер врезался в бордюр, проехал по двору и подъездной дорожке, врезался в две припаркованные машины, проломил забор и пролетел над бассейном «от 40 до 50 футов» (12-15 метров). В конце концов, он врезался в стену дома и оказался на кухне, уткнувшись в плиту.

Владельцу дома пришло сообщение от охранной системы, что кто-то проник в дом.

Фото: Insideevs.com

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За РулемКирилл Панов
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