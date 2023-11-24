Власти Ярославской области отказались от иномарок в пользу отечественного автопрома

Правительство Ярославской области потратит 8,5 млн рублей на закупку Lada Vesta

Правительство Ярославской области объявило тендер на приобретение пяти автомобилей для чиновников. На эту меру выделено 8,5 млн рублей согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок.

Это начальная цена будущего контракта госзакупок. Отмечается, что в качестве марки автомобиля в документах указана Lada Vesta. Вполне вероятно, что именно машины этой марки и будут приобретены правительством региона.

По условиям, выпуск автомобилей должен быть не ранее 2023 года, пробег составлять не более 100 километров. Что касается комплектации, то машины должны быть оснащены мультимедийной системой с дисплеем, подогревом передних сидений, подсветкой багажника, розеткой на 12 вольт для пассажиров, сидящих сзади.

Примечательно, что в приоритете только транспортные средства с механической коробкой передач, а цвет всех пяти автомобилей должен быть белым. Поставщика новых Вест для правительственного гаража определят в декабре 2023 года, по условиям контракта машины должны быть поставлены заказчику до 31 марта 2024 года.

Последний раз правительство региона закупало для своих нужд Toyota Camry, по после поручения президента РФ Владимира Путина, сделанного им в сентябре, госслужащие стали отдавать предпочтение машинам отечественного автопрома.

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Источник: yarnews.net