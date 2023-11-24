Бюджетный седан Jetta будут поставлять в РФ официально

В РФ в ноябре начнут продавать Jetta VA3 по цене от 1,8 млн рублей

Российские дилеры в рамках контрактов с китайской маркой FAW начнут официально поставлять на рынок РФ автомобили Jetta. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

Представитель дилерского холдинга отметил, что осенью «АвтоСпецЦентр Север» подписал дилерское соглашение с компанией FAW по дистрибуции модели Jetta VA3. Этот автомобиль массового сегмента производится в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Jetta VA3

«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке», — объяснили в дилерской компании.

Стоимость Jetta VA3 стартует от 1,8 млн рублей, под капотом кроссовера атмосферный двигатель объемом 1,5 л мощностью 112 л.с., он работает в связке с механической трансмиссией или шестидиапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Такими же автоматами раньше оснащались Volkswagen Polo и Skoda Rapid, выпускаемые в России. В списке оснащений есть противоугонный комплекс и мультимедийная система с четырьмя динамиками. На машины распространяется гарантия два года или 100 тыс. км.

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Источник: gazeta.ru