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Корейский кроссовер из Казахстана уже в России – недорого!

На рынок РФ вышел бюджетный кроссовер Hyundai Bayon по цене от 2,35 млн рублей

На российский рынок вышел корейский кроссовер Hyundai Bayon, сборку которого в 2022 году наладили в Казахстане. Автомобиль продается по цене от 2,35 до 2,69 млн рублей, рассказали «Автоновости дня».

В нескольких регионах России в настоящее время есть в наличии не менее десятка экземпляров этой модели. Примечательно, что в Миассе за новый Hyundai Bayon просят 2,35 млн рублей, немного дороже его продают в Тюмени и Екатеринбурге, а в Петербурге за него просят 2,69 млн рублей.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon
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Все машины – 2023 года выпуска, у кроссовера 100-сильный бензиновый атмосферник MPI объемом 1,4 л, с 6-ступенчатым автоматом, привод – только передний.

Покупателям предлагается на выбор три комплектации: Style, High-Tech и Prime. В топовой версии есть фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ABS и EBD, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, светодиодные фары, обогрев зеркал, руля и передних сидений, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, а также передний и задний парктроники.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon

В списке оснащения значатся также камера заднего вида, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, электроскладывание и электропривод зеркал, медиасистема с ЖК-экраном, голосовое управление и Bluetooth, рейлинги на крыше, беспроводная зарядка для смартфона. Салон обит тканью, руль и ручка КПП — кожаные, есть декоративная подсветка.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемHyundai
Фото:За РулемHyundai
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