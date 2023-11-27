Пьяный, без прав, с шестью (!) пассажирами: случай в Хакасии

В Черногорске задержали злостного нарушителя – он был нетрезв и вез 6 пассажиров

В одну из недавних ночей наряд ДПС на улице Советской в Черногорске (Республики Хакасия) решил проверить документы у водителя Audi A4, однако тот решил не останавливааться, и полиция начала преследование. Промчавшись по обледеневшей загородной трассе через несколько поселков, нарушитель свернул обратно к городу, по пути игнорируя красный, выезжая на встречку и иногда выключая светотехнику.

Вернувшись в Черногорск, он заехал в тупик, где один из полицейских попробовал достать его из машины, открыв дверь. Однако «гонщик» поехал снова, отбросив стража закона в сторону.

«Для остановки машины стражи правопорядка применили табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух открыли огонь по колесам транспортного средства. Из-за повреждения покрышек водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, а затем был задержан. Им оказался житель города Кызыла Республики Тыва 1989 года рождения. Помимо него в салоне транспортного средства сидело 6 пассажиров», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

Полиция говорит, что у товарища имелись признаки опьянения, но освидетельствоваться он отказался. Выяснилось, что любитель приключений не обучался в автошколе, никогда не имел прав и ОСАГО. На него составили ряд протоколов, посадили на 10 суток, а машину отправили на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа