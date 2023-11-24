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Губернатор Белгородской области сказал, какие автомобили закупят для чиновников

Вячеслав Гладков: белгородских чиновников пересадят на Haval, Москвич и Ладу

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о неизбежной необходимости обновления автопарка в регионе после нескольких лет поддержания моратория на закупку транспорта государственными и муниципальными органами. Он отметил, что существующие автомобили уже просто разваливаются, что вынуждает принять решение о приобретении новых, рекомендованных Минпромторгом.

Гладков подчеркнул, что в следующем году белгородские власти проведут обновление автопарка, называя это неизбежной мерой, «хотим мы этого или нет». Он напомнил, что в предыдущие годы в области был введен мораторий на закупку транспорта, как в муниципалитетах, так и в гараже области, однако в текущем году такой шаг оказался невозможным из-за ухудшения состояния транспортных средств. Многие министры, прежде всего министры строительства и ЖКХ, по 20 часов в день проводят в дорогах. Расстояния такие, что на велосипеде всё объездить физически невозможно.

Относительно выбора марок автомобилей, Гладков отметил, что, по его мнению, Минпромторг разрешает выбирать между тремя производителями: Haval, Москвич и АВТОВАЗ, что и будет сделано. При выборе поможет новый начальник гаража правительства региона. Но важным фактором для выбора должно быть не только происхождение марки, но и долговечность автомобилей.

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Эти автомобили Минпромторг забыл упомянуть в списке для чиновников

Напомним, в перечень Минпромторга (автомобили, рекомендованные для госслужащих) вошли российские бренды Lada, Москвич, Aurus, Evolute и УАЗ и китайская марка Haval. По мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства список будут обновлять.

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Источник: Прайм

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