Эти фатальные ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом АКПП на автомобиле

Водителям перечислили 5 ошибок, из-за которых у автомобиля сломается АКПП

При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач (АКПП) необходимо соблюдать определенные правила, чтобы трансмиссия прослужила как можно дольше. Их соблюдение избавит владельцев от затрат на дорогостоящий ремонт.

Благодаря удобству и простоте применения, автомобили с АКПП пользуются большой популярностью, нор не все водители знают, как ездить правильно в «автоматом». Во-первых, при эксплуатации автомобиля с АКК рекомендуется не делать резких стартов «в пол», например, после остановки перед светофором. Также нужно воздержаться от буксировки прицепов и других транспортных средств, и стараться избегать пробуксовок.

Во-вторых, одной из самых опасных ошибок является переключение режимов на движущемся автомобиле. Производить переключение с режима «Drive» (D) на «Reverse» (R) или на «Parking» (P) необходимо только на стоящем автомобиле с нажатой педалью тормоза. Если режимы АКПП будут переключены во время движения автомобиля, даже на низких скоростях, это может спровоцировать повреждение трансмиссии.

В-третьих: в случаях, когда водители неправильно используют положение «Neutral» (N), переключая коробку в этот режим на светофорах или в пробках во время коротких остановок, нагрузка на АКПП усилится. Как следствие из-за дополнительных перегрузок износ трансмиссии ускорится. Не стоит забывать, что режим «Neutral» нужен для того, чтобы, например, перекатить машину с одного места на другое, обязательно только при выключенном двигателе. Также этот режим используется для кратковременной буксировки.

В-четвертых, нельзя запускать двигатель на машине с АКПП «с толкача» во время движения автомобиля. Такие манипуляции тоже чреваты серьезными поломками «автомата». Нельзя буксировать на тросе автомобиль с автоматической коробкой передач с выключенным мотором.

Каждый водитель машины с АКПП должен регулярно следить за ее техническим состоянием, это пятое условие. Необходимо менять масло и фильтры в соответствии с рекомендациями производителя, это обязательное условие для корректной работы и долговечности трансмиссии, и его нельзя игнорировать.

При соблюдении всех этих правил автоматическая коробка передач прослужит долгое время, не доставляя владельцу автомобиля никаких проблем.

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Источник: tarantas.news