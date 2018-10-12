Механика популярнее автомата? Да, если речь о России!

Если судить в целом по стране, то российские автомобилисты, покупающие машины с рук, предпочитают все же механические коробки передач, нежели автоматические, и уж тем более вариаторы и роботизированные коробки. Эта тенденция вызвана не только большим доверием к простой и привычной механике на автомобиле с пробегом, но и тем, что машины с ней доступнее по цене. В результате спрос на механические коробки переключения передач выше, чем на автоматические, примерно в два раза.
Если судить по продажам автомобилей за 9 месяцев этого года, то чаще всего россиянами приобретались машины с МКП, гласят результаты исследования «Авито Авто». На автомобили с механикой пришлось 67% продаж. При этом машины с автоматами выбрали 30,4% покупатели. Оставшиеся 2,6% продаж пришлись на транспортные средства, оснащенные вариаторами и роботизированными коробками передач. Та же картина наблюдалась и в 2017 году, если сравнивать продажи автомобилей за аналогичные периоды — первые 9 месяцев года.
Как уже упоминалось, самые доступные автомобили оснащаются именно механическими коробками, что, кроме всего прочего, и делает их дешевле. Средняя стоимость транспортного средства, оснащенного механической трансмиссией, составляет, согласно исследованию, 264 518 рублей. Средняя же цена автомобиля с автоматом составила 786 718 рублей. Для полноты картины, машина с вариатором в среднем оценивается в 717 635 рублей, а с роботизированной коробкой — в 631 578 рублей.
Популярнее всего автомобили с механическими коробками в Тольятти. О причинах даже гадать не нужно — это вызвано популярностью там автомобилей марки Lada. Именно поэтому продажи автомобилей с механикой там составляют 76,3% от общего числа сделок. Автоматическим коробкам чаще отдают предпочтение в Иркутске — 62,4% всех продаж на вторичном рынке приходятся на машины, оснащенные автоматами.
Автомобили с вариаторами худо-бедно, но больше, чем в других регионах, ценят в Новосибирске, где на их долю пришлось 3,5% сделок. Роботизированные же коробки чаще выбирают в Москве — 2% сделок.
Спрос на автомобили с пробегом, оснащенные разными коробками передач, по регионам
|
Город
|
Доли спроса на машины по типу КП
|
Механика
|
Автомат
|
Вариатор
|
Робот
|
Тольятти
|
76,3%
|
20,6%
|
1,7%
|
1,4%
|
Ульяновск
|
74,1%
|
22,6%
|
2,2%
|
1,1%
|
Саратов
|
73,8%
|
23,9%
|
1,3%
|
1,0%
|
Ижевск
|
73,2%
|
24,4%
|
1,5%
|
0,9%
|
Волгоград
|
69,9%
|
28,2%
|
1,1%
|
0,9%
|
Пермь
|
69,2%
|
28,3%
|
1,5%
|
1,0%
|
Воронеж
|
67,6%
|
29,3%
|
1,8%
|
1,3%
|
Самара
|
67,0%
|
29,8%
|
2,0%
|
1,2%
|
Уфа
|
65,9%
|
31,2%
|
2,0%
|
0,9%
|
Челябинск
|
64,5%
|
32,5%
|
1,9%
|
1,1%
|
Казань
|
64,3%
|
32,7%
|
1,8%
|
1,2%
|
Екатеринбург
|
62,4%
|
34,2%
|
1,9%
|
1,5%
|
Нижний Новгород
|
62,2%
|
34,6%
|
2,0%
|
1,2%
|
Тюмень
|
61,3%
|
35,5%
|
1,9%
|
1,3%
|
Омск
|
61,3%
|
36,3%
|
1,8%
|
0,7%
|
Санкт-Петербург
|
57,7%
|
39,1%
|
1,6%
|
1,5%
|
Ростов-на-Дону
|
54,9%
|
41,9%
|
1,8%
|
1,4%
|
Барнаул
|
51,3%
|
46,5%
|
1,7%
|
0,5%
|
Краснодар
|
47,7%
|
49,0%
|
2,0%
|
1,3%
|
Москва
|
45,1%
|
50,6%
|
2,3%
|
2,0%
|
Красноярск
|
40,3%
|
55,3%
|
3,1%
|
1,4%
|
Новосибирск
|
37,0%
|
58,4%
|
3,5%
|
1,1%
|
Иркутск
|
33,6%
|
62,4%
|
3,3%
|
0,7%
- Тип коробки передач — не единственный фактор, который влияет на скорость продажи автомобиля на вторичном рынке.
- Цены на автомобили с пробегом растут вслед за стоимостью новых машин и соизмеримо инфляции. На сколько изменилась их цена?
Фото: Peugeot
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