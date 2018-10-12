Механика популярнее автомата? Да, если речь о России!

В разных регионах нашей страны вкусы автолюбителей относительно коробок передач заметно разнятся. В одном регионе популярнее машины с автоматом, в другом — с механикой.

Селектор автоматической коробки передач автомобиля Peugeot 308

Если судить в целом по стране, то российские автомобилисты, покупающие машины с рук, предпочитают все же механические коробки передач, нежели автоматические, и уж тем более вариаторы и роботизированные коробки. Эта тенденция вызвана не только большим доверием к простой и привычной механике на автомобиле с пробегом, но и тем, что машины с ней доступнее по цене. В результате спрос на механические коробки переключения передач выше, чем на автоматические, примерно в два раза.

Если судить по продажам автомобилей за 9 месяцев этого года, то чаще всего россиянами приобретались машины с МКП, гласят результаты исследования «Авито Авто». На автомобили с механикой пришлось 67% продаж. При этом машины с автоматами выбрали 30,4% покупатели. Оставшиеся 2,6% продаж пришлись на транспортные средства, оснащенные вариаторами и роботизированными коробками передач. Та же картина наблюдалась и в 2017 году, если сравнивать продажи автомобилей за аналогичные периоды — первые 9 месяцев года.

Данные статистики «Авито Авто»

Как уже упоминалось, самые доступные автомобили оснащаются именно механическими коробками, что, кроме всего прочего, и делает их дешевле. Средняя стоимость транспортного средства, оснащенного механической трансмиссией, составляет, согласно исследованию, 264 518 рублей. Средняя же цена автомобиля с автоматом составила 786 718 рублей. Для полноты картины, машина с вариатором в среднем оценивается в 717 635 рублей, а с роботизированной коробкой — в 631 578 рублей.

Популярнее всего автомобили с механическими коробками в Тольятти. О причинах даже гадать не нужно — это вызвано популярностью там автомобилей марки Lada. Именно поэтому продажи автомобилей с механикой там составляют 76,3% от общего числа сделок. Автоматическим коробкам чаще отдают предпочтение в Иркутске — 62,4% всех продаж на вторичном рынке приходятся на машины, оснащенные автоматами.

Автомобили с вариаторами худо-бедно, но больше, чем в других регионах, ценят в Новосибирске, где на их долю пришлось 3,5% сделок. Роботизированные же коробки чаще выбирают в Москве — 2% сделок.

Спрос на автомобили с пробегом, оснащенные разными коробками передач, по регионам

Город Доли спроса на машины по типу КП Механика Автомат Вариатор Робот Тольятти 76,3% 20,6% 1,7% 1,4% Ульяновск 74,1% 22,6% 2,2% 1,1% Саратов 73,8% 23,9% 1,3% 1,0% Ижевск 73,2% 24,4% 1,5% 0,9% Волгоград 69,9% 28,2% 1,1% 0,9% Пермь 69,2% 28,3% 1,5% 1,0% Воронеж 67,6% 29,3% 1,8% 1,3% Самара 67,0% 29,8% 2,0% 1,2% Уфа 65,9% 31,2% 2,0% 0,9% Челябинск 64,5% 32,5% 1,9% 1,1% Казань 64,3% 32,7% 1,8% 1,2% Екатеринбург 62,4% 34,2% 1,9% 1,5% Нижний Новгород 62,2% 34,6% 2,0% 1,2% Тюмень 61,3% 35,5% 1,9% 1,3% Омск 61,3% 36,3% 1,8% 0,7% Санкт-Петербург 57,7% 39,1% 1,6% 1,5% Ростов-на-Дону 54,9% 41,9% 1,8% 1,4% Барнаул 51,3% 46,5% 1,7% 0,5% Краснодар 47,7% 49,0% 2,0% 1,3% Москва 45,1% 50,6% 2,3% 2,0% Красноярск 40,3% 55,3% 3,1% 1,4% Новосибирск 37,0% 58,4% 3,5% 1,1% Иркутск 33,6% 62,4% 3,3% 0,7%

Тип коробки передач — не единственный фактор, который влияет на скорость продажи автомобиля на вторичном рынке.

Цены на автомобили с пробегом растут вслед за стоимостью новых машин и соизмеримо инфляции. На сколько изменилась их цена?

Фото: Peugeot