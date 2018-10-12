Механика популярнее автомата? Да, если речь о России!

В разных регионах нашей страны вкусы автолюбителей относительно коробок передач заметно разнятся. В одном регионе популярнее машины с автоматом, в другом — с механикой.

Селектор автоматической коробки передач автомобиля Peugeot 308
Селектор автоматической коробки передач автомобиля Peugeot 308

Если судить в целом по стране, то российские автомобилисты, покупающие машины с рук, предпочитают все же механические коробки передач, нежели автоматические, и уж тем более вариаторы и роботизированные коробки. Эта тенденция вызвана не только большим доверием к простой и привычной механике на автомобиле с пробегом, но и тем, что машины с ней доступнее по цене. В результате спрос на механические коробки переключения передач выше, чем на автоматические, примерно в два раза.

Если судить по продажам автомобилей за 9 месяцев этого года, то чаще всего россиянами приобретались машины с МКП, гласят результаты исследования «Авито Авто». На автомобили с механикой пришлось 67% продаж. При этом машины с автоматами выбрали 30,4% покупатели. Оставшиеся 2,6% продаж пришлись на транспортные средства, оснащенные вариаторами и роботизированными коробками передач. Та же картина наблюдалась и в 2017 году, если сравнивать продажи автомобилей за аналогичные периоды — первые 9 месяцев года.

Данные статистики «Авито Авто»
Данные статистики «Авито Авто»

Как уже упоминалось, самые доступные автомобили оснащаются именно механическими коробками, что, кроме всего прочего, и делает их дешевле. Средняя стоимость транспортного средства, оснащенного механической трансмиссией, составляет, согласно исследованию, 264 518 рублей. Средняя же цена автомобиля с автоматом составила 786 718 рублей. Для полноты картины, машина с вариатором в среднем оценивается в 717 635 рублей, а с роботизированной коробкой — в 631 578 рублей.

Популярнее всего автомобили с механическими коробками в Тольятти. О причинах даже гадать не нужно — это вызвано популярностью там автомобилей марки Lada. Именно поэтому продажи автомобилей с механикой там составляют 76,3% от общего числа сделок. Автоматическим коробкам чаще отдают предпочтение в Иркутске — 62,4% всех продаж на вторичном рынке приходятся на машины, оснащенные автоматами.

Автомобили с вариаторами худо-бедно, но больше, чем в других регионах, ценят в Новосибирске, где на их долю пришлось 3,5% сделок. Роботизированные же коробки чаще выбирают в Москве — 2% сделок.

Спрос на автомобили с пробегом, оснащенные разными коробками передач, по регионам

Город

Доли спроса на машины по типу КП

Механика

Автомат

Вариатор

Робот

Тольятти

76,3%

20,6%

1,7%

1,4%

Ульяновск

74,1%

22,6%

2,2%

1,1%

Саратов

73,8%

23,9%

1,3%

1,0%

Ижевск

73,2%

24,4%

1,5%

0,9%

Волгоград

69,9%

28,2%

1,1%

0,9%

Пермь

69,2%

28,3%

1,5%

1,0%

Воронеж

67,6%

29,3%

1,8%

1,3%

Самара

67,0%

29,8%

2,0%

1,2%

Уфа

65,9%

31,2%

2,0%

0,9%

Челябинск

64,5%

32,5%

1,9%

1,1%

Казань

64,3%

32,7%

1,8%

1,2%

Екатеринбург

62,4%

34,2%

1,9%

1,5%

Нижний Новгород

62,2%

34,6%

2,0%

1,2%

Тюмень

61,3%

35,5%

1,9%

1,3%

Омск

61,3%

36,3%

1,8%

0,7%

Санкт-Петербург

57,7%

39,1%

1,6%

1,5%

Ростов-на-Дону

54,9%

41,9%

1,8%

1,4%

Барнаул

51,3%

46,5%

1,7%

0,5%

Краснодар

47,7%

49,0%

2,0%

1,3%

Москва

45,1%

50,6%

2,3%

2,0%

Красноярск

40,3%

55,3%

3,1%

1,4%

Новосибирск

37,0%

58,4%

3,5%

1,1%

Иркутск

33,6%

62,4%

3,3%

0,7%

Механика популярнее автомата? Да, если речь о России!

Фото: Peugeot

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