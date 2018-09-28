Автомобили с пробегом за год подорожали на 6%

После роста цен средняя стоимость машины на вторичном рынке составила 449 000 рублей.

Анализ рынка автомобилей в России за третий квартал 2018 года показал, что средняя стоимость машины относительно того же периода прошлого года выросла на 6% и составила 449 000 рублей. На рынке бэушек традиционно лидирует Лада: в третьем квартале на нее пришлось 26% всех объявлений и 32% спроса. Средняя стоимость автомобилей производства АВТОВАЗа не изменилась и составила 156 тыс. рублей.

Toyota на втором месте в рейтинге популярности. В июле-сентябре автомобили этого бренда на вторичном рынке стоили в среднем 850 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Третий в списке лидеров Hyundai — средняя цена таких машин была 545 тыс. рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году, подешевели и машины Volkswagen — при средней цене 534 рублей они скинули 8%. А вот на пятой строчке Mercedes-Benz со средней ценой 1 млн рублей, хотя год назад автомобили этого бренда в среднем стоили 441 тыс. рублей. В среднем спрос на автомобили вырос за этот период на 1%. 72% всех запросов на сайте пришлось на автомобили старше 7 лет. Их цена в среднем составила 292 000 рублей.

15% запросов пришлось на машины возрастом шесть-семь лет при средней цене 586 000 рублей, еще 7% запросов — на авто до трех лет по цене 1,19 млн рублей, а 6% — на машины возрастом четыре-пять лет по цене 725 000 рублей.

83% предложения и 81% спроса приходится на автомобили С-класса (30% объявлений, 31% запрошенных контактов), В-класса (24% и 27%), кроссоверы (20% и 15%) и большие семейные машины (9% и 8%).

(Отчет составлен на основе исследования цен специалистами сайта онлайн продаж Авито.Авто.)

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