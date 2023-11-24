В Россию едет недорогой конкурент Hyundai Elantra

Официальные продажи седана MG 5 за 2,4 млн рублей начнутся в январе 2024 года

Сравнимый по классу с Hyundai Elantra, но по цене чуть дороже Solaris – так «За рулем» рассказывал о седане MG 5 в сентябре этого года. Ранее отдельные машины могли попадать в Россию через параллельный импорт, но теперь речь зашла об официальных поставках.

Источник опубликовал фотографии реальных машин у дилера – пока в РФ приехали более дорогие представители бренда, крупный лифтбек MG 7 и электромобиль MG 4 EV, но продажи всей линейки из четырех моделей должны стартовать в один срок.

MG 5

Что же известно о MG 5? Габариты 4601 x 1818 x 1489 мм при колесной базе 2680 мм действительно отсылают к Элантре. Под капотом – бензиновая четверка 1.5 на 114 л.с., работающая с вариатором и передним приводом.

MG 5

Примерный список оснащения таков: диски 16", зеркала с электрорегулировкой, подогревом и складыванием, обогрев заднего стекла, кожаная отделку руля и сидений, люк с электроприводом, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, запуск с кнопки, мультимедийный тачскрин 10" с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задний парктроник, камера, круиз-контроль.

В старших версиях добавляются светодиодная оптика, круговой обзор, электроручник

Цена? Источник со ссылкой на российского дистрибьютора пишет о 2 424 000 рублей за базовую версию. Официальные продажи бренда MG в РФ должны стартовать в России. Напомним, что с 2009 года британская марка MG входит в китайский концерн SAIC.

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Источник: Китайские автомобили