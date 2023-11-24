Обновленный кроссовер Geely – цены и начало продаж

Geely выпустила сразу две новинки – Xingyue L и Xingrui

Стало известно, что 3 декабря в продажу в Китае поступят обновленный кроссовер Geely Xingyue L, а также седан Xingrui L.

Стоимость кроссовера Geely Xingyue L составляет от 171 700 до 181 700 юаней или от 2,12 млн до 2,24 млн рублей.

Geely Xingyue L

Кроссовер оснащен гибридной установкой на базе бензинового мотора 1.5Т мощностью 163 л.с. и 255 Нм. Также установлена специальная трехступенчатая гибридная коробка передач. Электродвигатель P1 имеет мощность 60 кВт (82 л.с.) и 180 Нм. Двигатель P2 имеет мощность 100 кВт (136 л.с.) и пиковый крутящий момент 320 Нм.

Расход топлива Xingyue L составляет 4,79 л на 100 километров, а время разгона 0-100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Geely Xingrui L

Цена седана Xingrui L составляет 131 700-152 700 юаней или 1,62-1,88 млн рублей.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4825, 1880 и 1469 мм, а колесная база достигает 2800 мм. То есть, по своим габаритам седан сопоставим с Hyundai Sonata.

Гибридная силовая установка у седана точно такая же, как у кроссовера.

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Фото: Autohome.com.cn