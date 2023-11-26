Иногда они возвращаются: угонщики решили, что «недобрали» машин

Воры угнали три машины, дождались, пока уйдут полицейские, и взяли еще одну

Эта курьезная история произошла в Хейворде (штат Калифорния, США) с дилером автомобилей с пробегом City Motors. Из салона этого авторитейлера ночью воришки похитили три автомобиля, включая BMW X3, Honda Civic и Mercedes-Benz G-Class. Казалось бы, ничего необычного, кражи происходят каждый день.

Около часа ночи на место происшествия прибыли представители шерифа округа Аламеда, чтобы осмотреть шоу-рум. Но когда они определили, что дилерский центр на самом деле находится в юрисдикции полицейского управления Хейворда (не их земля), то позвонили владельцу дилерского центра и спокойно удалились.

На кадрах с камер наблюдения видно, что после того как автосалон опустел, один из воров вернулся и угнал еще одну машину, на этот раз Понтиак, используя один из ключей, которые они ранее похитили из сейфа и прихватили с собой. На следующее утро генеральный директор City Motors Эмилио Эспиноза проявил удивительное терпение, заявив, что его расстраивает даже не сама кража, а вот эта странная ситуация.

Он сказал, что все замки машин, ключи от которых были похищены, были заменены, а двери дилерского центра заколочены. Владелец оценил ущерб только от повреждения здания в 60 000 долларов, не говоря уже о стоимости похищенных автомобилей.

Причем этот дилерский центр грабят уже не впервые. Несколько лет назад он также лишился нескольких автомобилей, и хотя воров так и не поймали, машины полиция вернула, что, по словам Эспиносы, вселяет в него некоторую надежду.

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Источник: carscoops.com