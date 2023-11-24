Эксперт: Езда во время снегопада должна быть плавной, как поглаживание кошки

Эксперт объяснил, какой буксировочный трос поможет во время снегопада

В сложных погодных условиях перед поездкой на автомобиле необходимо в обязательном порядке проверить давление в шинах, а также проверить на чистоту все световые приборы — фары и поворотник. Таким советом с телеканалом 5-tv.ru поделился автоэксперт Петр Баканов.

Рассуждая о передвижении на автомобиле в снегопад, он посоветовал всегда иметь в машине буксировочный трос.

«Причем не только обычный, которым пользуются автомобилисты, но и динамическую стропу. Это особо прочный трос, который предназначен для рывковых нагрузок. При вылете с трассы он позволяет спокойно вытащить автомобиль. Обычный трос для этого не предназначен», — уточнил собеседник.

Также Баканов посоветовал иметь бустер, чтобы воспользоваться им для пуска мотора, если сел аккумулятор. Лопата тоже является обязательным предметом в машине автовладельца, подчеркнул эксперт. Вместе с ней можно положить небольшой пакет с песком, он поможет выбраться, если нет сцепления и пробуксовки, объяснил Баканов.

В зимнее время автомобиль чутко реагирует на все маневры водителя, особенно если он действует с задержкой. Водитель должен сохранять правильную посадку и держать руль двумя руками. Баканов сравнил зимнее вождение с поглаживанием кошки, подчеркивая, что все нужно делать так же плавно.

Управляйте автомобилем правильно: в снегопад залогом безопасного вождения будут плавные маневры и повороты руля, на педали газа и тормоза нужно нажимать аккуратно. Из-за резкого ускорения или торможения шины могут потерять сцепление с дорогой, на которой образовалась наледь.

Появление на приборной панели предупреждения от системы контроля устойчивости будет сигналом к тому, что ведущие колеса пробуксовывают. В этом случае нужно медленно ослабить давление на педаль газа, чтобы вернуть шинам сцепление с трассой.

Автомобили с полным приводом могут вызвать ложное чувство безопасности на заледеневшей трассе. Но способность автомобиля быстро поворачивать или быстро останавливаться от этого не улучшится.

Необходимо помнить, что при неправильно рассчитанном ускорении или торможении можно уйти в занос. Водителям следует выбирать сухую колею и не забывать, что под снегом может оказаться лед.

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Источник: 5-tv.ru