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Королевский шик: в Bentley королевы британской предусмотрели даже место для сумочки

Спецверсия Mulsanne Елизаветы II станет частью коллекции Bentley Heritage

Перед уходом с рынка специальная версия Mulsanne королевы Елизаветы II пополнит коллекцию Bentley Heritage. Отмечается, что автомобиль оснащен мегафоном, полицейскими фонарями и специальным местом для хранения сумочки монаршей особы.

Интерьер автомобиля выполнен в зеленом цвете Barnato, при отделке салона использованы кожа Twine и Cumbrian, шпон орехового дерева Burr, а также ковры из овечьей шерсти. В автомобиле есть шторки для уединения, а на поясных перекладинах дверей выгравирован герб Соединенного Королевства.

Bentley Mulsanne
Bentley Mulsanne
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У автомобиля двигатель V8 объемом 6,75 л мощностью 530 л.с.

Теперь Mulsanne королевы Великобритании займет свое почетное место в коллекции наследия Bentley, насчитывающей 45 автомобилей. Королевский лимузин стал третьим Mulsanne в коллекции, до этого в ней появились VIN 0002 и Speed 2019 года.

Центральный подлокотник сняли, чтобы королева могла положить в получившуюся нишу свою сумочку
Центральный подлокотник сняли, чтобы королева могла положить в получившуюся нишу свою сумочку

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Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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