Сделан из проверенных японских агрегатов: новый рамный джип покорит россиян

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Рамный Nissan Terra в исполнении Dongfeng будет продаваться в России

Sinomach Automobile решилась начать продажи Nissan Terra в исполнении Dongfeng на российском авторынке. Отличительной особенностью Oting Paladin станет то, что он будет продаваться под маркой Oting, вместо Nissan, как было ранее заявлено.

Oting Paladin
Oting Paladin

Один из ключевых аспектов нового внедорожника Oting Paladin – это его конструкция, основанная на проверенных японских агрегатах, которая включает раму, заимствованную от Nissan Navara, и лицензионный двигатель Mitsubishi объемом 2 литра мощностью 220 л. с. Кроме того, автомобиль будет оборудован полным приводом, реализованным по схеме part-time с жестким подключением передней оси.

Oting Paladin
Oting Paladin
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Oting Paladin имеет внушительные размеры: его длина составляет 4882 мм, а колесная база 2850 мм. Благодаря этим параметрам, новый внедорожник станет прямым конкурентом модели Land Cruiser Prado на российском рынке.

Компания Sinomach Automobile сообщила, что Oting Paladin будет доступен только через официальных дилеров Sinomach Automobile в России. Кроме того, они планируют предложить различные финансовые инструменты, включая лизинг, чтобы сделать покупку автомобиля более доступной для потенциальных покупателей.

Салон Oting Paladin
Салон Oting Paladin

Помимо Oting Paladin, Sinomach Automobile планирует представить еще две модели на платформе Nissan на российском рынке к 2024 году.

Источник: Газета.ru

Фото: Dongfeng Nissan

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