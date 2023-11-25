#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Genesis Vision Gran Turismo
Genesis представит собственный гиперкар, правда ненастоящий
Genesis Vision Gran Turismo является...
IKCO Dena
В России начали продавать две новые бюджетные иномарки по цене Весты (не Китай)
Начались поставки в Россию двух моделей IKCO по...
17-летний парень взломал несколько автосалонов и угнал 6 авто за 11 дней
17-летний парень взломал несколько автосалонов и угнал 6 авто за 11 дней
Юноше грозит 10 лет за угон Lexus и проезд...

Мир лишился достойного компактного и шустрого автомобиля

Последняя Audi ТТ сошла с конвейера в Венгрии, линейка существовала более 25 лет

С момента массового производства в 1998 году было выпущено более 600 000 автомобилей легендарного компактного спортивного Audi ТТ.

Прощальная Audi ТТ
Прощальная Audi ТТ

С момента своего дебюта на Франкфуртском автосалоне в 1995 году, эта линейка привлекала внимание автолюбителей своим стильным дизайном и высокой производительностью.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

Однако, после 25 лет успешной истории, Audi приняла решение остановить производство модели ТТ. В феврале этого года компания объявила о планах по прекращению выпуска этого популярного спорткара.

В октябре была представлена последняя версия Audi ТТ, ограниченная серия из 25 автомобилей, а позже была выпущена специальная версия Audi TT Roadster Final Edition.

Несмотря на то, что модель ТТ больше не будет выпускаться, Audi не исключает возможности возвращения этой легендарной машины в виде электромобиля в будущем.

Источник: Motor1

Фото: Unsplash, Audi

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi TT

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв