Мир лишился достойного компактного и шустрого автомобиля

Последняя Audi ТТ сошла с конвейера в Венгрии, линейка существовала более 25 лет

С момента массового производства в 1998 году было выпущено более 600 000 автомобилей легендарного компактного спортивного Audi ТТ.

Прощальная Audi ТТ

С момента своего дебюта на Франкфуртском автосалоне в 1995 году, эта линейка привлекала внимание автолюбителей своим стильным дизайном и высокой производительностью.

Однако, после 25 лет успешной истории, Audi приняла решение остановить производство модели ТТ. В феврале этого года компания объявила о планах по прекращению выпуска этого популярного спорткара.

В октябре была представлена последняя версия Audi ТТ, ограниченная серия из 25 автомобилей, а позже была выпущена специальная версия Audi TT Roadster Final Edition.

Несмотря на то, что модель ТТ больше не будет выпускаться, Audi не исключает возможности возвращения этой легендарной машины в виде электромобиля в будущем.

Источник: Motor1

Фото: Unsplash, Audi