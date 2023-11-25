Genesis представит собственный гиперкар, правда ненастоящий

Genesis Vision Gran Turismo является виртуальным гиперкаром для игры Gran Turismo

Программа Vision Gran Turismo – это совместная работа автопроизводителей и PlayStation. Гиперкары были исключительно для серии видеоигр Gran Turismo.

Судя по короткому видеоролику-тизеру, автомобиль будет обладать футуристическим дизайном, сочетающим в себе острые грани и плавные линии. Он будет оснащен массивным передним бампером с воздухозаборниками, широкими колесными арками и задним спойлером.

Genesis Vision Gran Turismo

О технических характеристиках автомобиля пока ничего не известно, но, учитывая, что он является гиперкаром, можно ожидать, что он будет оснащен мощным двигателем и передовыми технологиями. Релиз Genesis Vision Gran Turismo в серии Gran Turismo 7, которая выйдет в 2023 году, станет отличным дополнением к игре. Vision Gran Turismo будет представлен 2 декабря.

Genesis Vision Gran Turismo

В последние годы Genesis представила ряд интересных концепт-каров, которые демонстрируют ее стремление к инновациям. В 2018 году компания представила концепт-кар Essentia, который был оснащен кузовом из углеродного волокна и футуристическими дверями-ножницами. В 2021 году Genesis представила концепт-кар GV60, который был первым серийным электромобилем компании.

Источник: CarsWeek

Фото: Genesis