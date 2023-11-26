Электрический Гелендваген показал танковый разворот (видео)
В новом видео, опубликованном на YouTube, генеральный директор Mercedes Ола Каллениус демонстрирует, как EQG может совершать повороты на месте, используя технологию G-поворота.
На видео Каллениус едет на EQG по заснеженному склону горы Шёкль в Австрии. Он останавливается на краю обрыва и, нажав кнопку и используя рычажок на руле, выполняет поворот на 360 градусов. Автомобиль легко выполняет маневр, не теряя сцепления с дорогой.
G-поворот – это технология, которая позволяет автомобилю поворачиваться на месте, используя все четыре колеса. Она впервые была представлена на бензиновом G-Class в 2018 году. В электрическом варианте эта технология получила некоторые улучшения. Например, теперь она позволяет EQG поворачиваться на 90 градусов, что может быть полезно в узких пространствах или на бездорожье.
EQG снащен четырьмя электродвигателями, расположенными по одному на каждое колесо. Это обеспечивает автомобилю максимальную мощность в 760 л. с. и крутящий момент в 1070 Н·м. EQG также имеет батарею емкостью 108 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода до 500 километров по циклу WLTP.
EQG будет представлен в первой половине 2024 года. Он станет первым полностью электрическим внедорожником Mercedes-Benz.
Источник: YouTube
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.