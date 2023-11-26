Назван самый популярный люксовый автомобиль в России
Lamborghini Urus стал самым популярным люксовым авто в России
Несмотря на санкции, продажи люксовых автомобилей в России в октябре 2023 года выросли на 94% по сравнению с прошлым годом, до 35 единиц.
Lamborghini Urus
Самой популярной моделью в сегменте стал кроссовер Lamborghini Urus, его приобрели 13 покупателей. Следом идут Bentley (11 шт.), Rolls-Royce (5 шт.), Maserati (4 шт.) и Aston Martin с Ferrari (по 1 шт.).
За 10 месяцев 2023 года были проданных 375 новых люксовых автомобилей.
Стоимость Lamborghini Urus начинается от 35 млн рублей, что сопоставимо с ценой на новый Mercedes-Benz S-Class.
Источник: Газета.ru
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Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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