Назван самый популярный люксовый автомобиль в России

Lamborghini Urus стал самым популярным люксовым авто в России

Несмотря на санкции, продажи люксовых автомобилей в России в октябре 2023 года выросли на 94% по сравнению с прошлым годом, до 35 единиц.

Lamborghini Urus

Самой популярной моделью в сегменте стал кроссовер Lamborghini Urus, его приобрели 13 покупателей. Следом идут Bentley (11 шт.), Rolls-Royce (5 шт.), Maserati (4 шт.) и Aston Martin с Ferrari (по 1 шт.).

За 10 месяцев 2023 года были проданных 375 новых люксовых автомобилей.

Стоимость Lamborghini Urus начинается от 35 млн рублей, что сопоставимо с ценой на новый Mercedes-Benz S-Class.

Источник: Газета.ru