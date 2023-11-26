Самый надежный хэтчбек в мире привезли в Россию — цена приятно удивит

Новый Suzuki Swift японской сборки появился в продаже у частного дилера в России

Этот компактный хэтчбек отличается надежностью, экономичностью и хорошими ходовыми качествами. В 2022 году автомобиль вошел в ТОП-5 самых надежных малолитражек по версии портала WhatCar и страховой компании MotorEasy.

В России Swift предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который развивает мощность 83 л. с. Двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией.

Автомобиль продается в Санкт-Петербурге в хорошей комплектации с литыми дисками, бесключевым доступом, «противотуманками», штатной мультимедиа с hands-free и климат-контролем. Оценили автомобиль в 1 999 999 рублей.

Источник: Автоновости дня