Российский автопарк стареет, эксперты рассказали, на что это может повлиять

«Известия»: В РФ до 15 лет увеличился срок эксплуатации личных машин

Российский автопарк стареет, что вызвано дефицитом иномарок и ростом цен. Это подтверждают аналитики и станции технического обслуживания.

Так, агентство «Автостат» предполагает, что средний возраст автомобилей в России в 2023 году может достичь почти 15 лет, а в 2014 году он составлял 10,8 года.

Уменьшается количество машин на дорогах, и выбытие из активного парка происходит позже, в отличие от предыдущих лет. И это не может не отразиться на безопасности.

Нормативный срок эксплуатации автомобилей в России составляет 10 лет, но производители устанавливают собственные сроки, например, у Hyundai и Kia – 6 лет. Но утилизировать машины через такой срок у нас не принято. Поэтому на вторичном рынке встречаются машины возрастом 15–20 лет и пробегом 300–400 тыс. км.

В 2023 году произошло увеличение аварийности на российских дорогах – 96,8 тыс. ДТП, почти на 5% больше, чем в 2022 году. Доля ДТП из-за технических неисправностей незначительная - составляет 3,8%.

Однако, несмотря на низкое влияние на аварийность технических неисправностей, старение автомобильного парка может ухудшить ситуацию на дорогах, полагают эксперты. Ведь, чем старше машины, тем чаще их приходится ремонтировать и тем дороже это становится. Но все ли автовладельцы сознательные - большой вопрос.

Старых машин на дорогах будет становиться всё больше, и количество ДТП из-за сломанных тормозных колодок или других неисправностей уже в следующем году может резко вырасти.

Увеличение срока эксплуатации транспорта рассматривается как признак кризиса в отрасли, считают эксперты. Кроме того, машины становятся все менее доступными: к концу весны 2023 года из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза.

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Источник: «Известия»