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На рынке РФ появился автомобиль дешевле 2 млн рублей — и это опять «китаец»

Кроссовер JAC JS3 начали продавать в России по цене от 1 799 000 рублей

Ниша новых автомобилей ценового сегмента до 2 млн рублей дополнилась еще одной моделью. К Lada Vesta, Livan X3 Pro и Changan Alsvin присоединился кроссовер из Китая JAC JS3. По своим характеристикам модель может претендовать на место ушедших Kia Rio X, Renault Sandero Stepway и Lada XRAY, при этом JAC S3 превосходит их по габаритам, и у него более вместительный салон.

В Москве 23 ноября 2023 года состоялась презентация новинки от китайского производителя. Рестайлинговую версию JAC JS3 везут напрямую из Китая. В национальном краш-тесте машина удостоилась максимальных пяти звезд.

JAC JS3
JAC JS3
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У кроссовера мотор объемом 1,6 л с вариатором, на рынке РФ автомобиль представлен в трех вариантах, и цена каждого — до 2 млн руб. В «базе» кроссовер оснащен атмосферным двигателем объемом 1,6 л мощностью 109 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена стартует от 1 799 000 рублей. За версию Luxary с салоном из экокожи, рулевым колесом обшитым кожей, климат-контролем, а также камерой заднего вида просят на 100 тыс. рублей больше.

За версию с вариатором нужно доплатить еще 100 тысяч рублей. Таким образом, рекомендованная стоимость самой укомплектованной версии не превысит 2 млн рублей и составляет 1 999 000 рублей.

JAC JS3
JAC JS3

Единственной «зимней» опцией у JAC JS3 во всех комплектациях является подогрев боковых зеркал. Производитель обещает следующую партию кроссоверов сделать с подогревом передних сидений. В остальном JS3 укомплектован согласно стандартам бюджетного автомобиля: есть климатическая система с кондиционером, мультимедиа с небольшим тачскрином на передней панели, автоматические электростеклоподъемники и две подушки безопасности. Особенностью кроссовера является его просторный салон, в котором сзади больше места, чем в Livan X3 Pro, Changan Alsvin, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемJAC
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Фото:За РулемJAC
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